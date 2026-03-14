W skrócie Wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w Hiszpanii runęła, uderzając w pięć zaparkowanych samochodów i zasypując okolicę pyłem oraz odłamkami.

Nikomu nic się nie stało, a poważniejszych szkód uniknięto, prawdopodobną przyczyną katastrofy była nagromadzona po ulewach woda.

Teren zabezpieczono, zamek pozostanie zamknięty do czasu oceny zniszczeń i stanu budowli.

Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem, około godziny 10.30 - tuż przed otwarciem zamku dla setek turystów, którzy zaplanowali na ten dzień zwiedzanie. Waląca się wieża i spadające z niej kamienie uderzyły w pięć zaparkowanych na pobliskim parkingu samochodów.

W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny, uniknięto też poważniejszych szkód. Jak wskazał Álvaro Gutiérrez Prieto, burmistrz Escalony, przyczyną zdarzenia była prawdopodobnie nagromadzona po niedawnych ulewach woda.

Hiszpania. Zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w Toledo

Na miejsce wezwani zostali funkcjonariusze hiszpańskiej Guardii Civil, którzy zabezpieczyli teren i z pomocą ciężkiego sprzętu usunęli nagromadzony gruz. Zamek pozostanie zamknięty dla zwiedzających przez następne kilka tygodni, aż do momentu kiedy uda się sprawdzić, co doprowadziło do zawalenia.

- Najpierw trzeba ocenić skalę zniszczeń, a następnie przeprowadzić audyt stanu pozostałych elementów zamku, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych - podkreślił Gutiérrez Prieto.

- Dziś powinniśmy się cieszyć, że na szczęście nikt nie został ranny, ale musimy też jasno powiedzieć, że to prawdziwy cud, że nie doszło do większej tragedii - stwierdził lokalny polityk Jesús Palencia.

Zamek w Escalonie został zbudowany w XV wieku w miejscu, w którym zlokalizowana była jeszcze starsza budowla. Do 2024 roku pozostawał własnością prywatną. Po raz pierwszy zawitali do niego turyści w kwietniu 2026 roku.

Źródło: El Diario

