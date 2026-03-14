W skrócie 29-letni marynarz został poparzony parą wodną na kontenerowcu w porcie w Szczecinie.

Poparzenia pierwszego i drugiego stopnia objęły około 50 procent powierzchni ciała mężczyzny.

Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a służby będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

29-letni mężczyzna został poparzony parą wodną na jednym z kontenerowców zacumowanych w porcie w Szczecinie - informuje Radio Szczecin. Poparzenia pierwszego i drugiego stopnia objęły około 50 proc. powierzchni ciała mężczyzny.

Marynarz poparzony w Szczecinie. Śmigłowiec LPR na ratunek

Ranny trafił do szpitala dzięki interwencji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 29-latek był w stanie ciężkim - przekazała cytowana przez Radio Szczecin Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

W akcji ratunkowej brała udział również straż pożarna szczecińskiego portu. Zabezpieczyła ewakuację i lądowanie śmigłowca.

Służby będą wyjaśniać dokładne okoliczności zdarzenia.

