Koalicja Obywatelska liderem najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys - ugrupowanie mogłoby liczyć na 30 proc. poparcia w wyborach do Sejmu. 28,5 proc. ankietowanych zagłosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość. Oba ugrupowania nie mają jednak powodów do zadowolenia. W porównaniu z poprzednim miesiącem widać wyraźną tendencję spadkową. Z pozostałych partii tylko dwóm udało się zaliczyć wzrost poparcia o niemalże jeden punkt procentowy.

Na Koalicję Obywatelską w wyborach do Sejmu zagłosowałoby 30 proc. ankietowanych; 28,5 proc. respondentów oddałoby swój głos na Prawo i Sprawiedliwość - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu poparcia dla partii politycznych, przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Jak wskazuje portal, w zestawieniu z wrześniowym sondażem poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadło o 2,3 punkty procentowe. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości zmalało zaś o 2,2 pkt proc.

Na trzecim miejscu w sondażu poparcia uplasowała się Konfederacja z poparciem wśród 14,7 proc. respondentów. Oznacza to wzrost poparcia dla partii o 0,9 pkt proc. w porównaniu z wrześniowym sondażem.

    Najnowszy sondaż. Polska 2050 daleko za PSL

    Czwarte miejsce zajęła Nowa Lewica, na którą swój głos oddałoby 7 proc. ankietowanych (wzrost poparcia o 0,2 pkt proc. względem wrześniowego sondażu), a piąte miejsce - Polskie Stronnictwo Ludowe, na które wskazało 4,7 proc. badanych (wzrost o 0,9 pkt proc.).

    Na pozostałych miejscach znalazły się następujące partie: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,1 proc.); Partia Razem (2,2, proc.); Polska 2050 (2 proc.).

    Sondaż partyjny przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI w dniach 26-28 września 2025 roku na próbie N=1000.

