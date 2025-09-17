W skrócie Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory parlamentarne z wynikiem 32,3 proc. poparcia i 189 mandatami - wynika z najnowszego sondażu.

Do Sejmu weszłyby tylko cztery partie: KO, PiS, Konfederacja i Lewica.

Obecna koalicja rządowa straciłaby władzę, a większość w Sejmie zdobyłyby PiS z Konfederacją.

Wynik KO w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski oznacza, że partia premiera Donalda Tuska odnotowała wzrost poparcia o 5,2 pkt proc.

Na drugie miejsce spadła Prawo i Sprawiedliwość, na którą swój głos chciałoby oddać 30, proc. dorosłych Polaków. Formacja Jarosława Kaczyńskiego odnotowała lepszy wynik o 1,7 proc. w stosunku do badania tej samej pracowni z początku września.

Podium zamyka Konfederacja, na którą swój głos chciałoby oddać 13,8 proc. Prawicowe ugrupowanie odnotowało wzrost wskazań o 0,6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Sondaż: Cztery partie w Sejmie, zacięta walka o przekroczenie progu

Z sondażu wynika, że do Sejmu dostałaby się jeszcze tylko Lewica z wynikiem z wynikiem 6,8 proc. poparcia, która odnotowała spadek wskazań o 0,6 pkt proc.

Poza parlamentem znalazłyby się Konfederacja Korony Polskiej (4,5 proc. głosów), PSL (3,8 proc.) i Partia Razem (1,2 proc.) Na ostatnim miejscu w sondażu znalazłaby się Polska 2050, na którą swój głos chciałoby oddać 1 proc. badanych.

5,9 proc. respondentów zaznaczyło, że nie wie na kogo oddałoby swój głos lub zagłosowałoby na inne ugrupowanie.

Tak wyglądałby podział mandatów w Sejmie. Koalicja rządowa bez większości

Twórcy sondażu sprawdzili, ile mandatów w przyszłym Sejmie otrzymałyby partie, które przekraczają próg wyborczy.

KO mogłaby liczyć na zdobycie 189 mandatów, PiS - 178, Konfederacja - 69 mandatów, a Lewica - 24.

Taki podział sejmowych foteli oznaczałby, że obecna koalicja rządowa straciłaby władzę. KO z Lewicą uzyskałaby razem 213 mandatów, a PiS z Konfederacją - 242 na 460 możliwych.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 13-15 września 2025 roku na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.

