Zmiana lidera i zacięta walka o przekroczenie progu. Nowy sondaż poparcia
Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,3 proc. poparcia - wynika z najnowszego sondażu. Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość, a trzecie Konfederacja. Z badania wynika, że do Sejmu dostałyby się tylko cztery ugrupowania.
W skrócie
- Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory parlamentarne z wynikiem 32,3 proc. poparcia i 189 mandatami - wynika z najnowszego sondażu.
- Do Sejmu weszłyby tylko cztery partie: KO, PiS, Konfederacja i Lewica.
- Obecna koalicja rządowa straciłaby władzę, a większość w Sejmie zdobyłyby PiS z Konfederacją.
Wynik KO w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski oznacza, że partia premiera Donalda Tuska odnotowała wzrost poparcia o 5,2 pkt proc.
Na drugie miejsce spadła Prawo i Sprawiedliwość, na którą swój głos chciałoby oddać 30, proc. dorosłych Polaków. Formacja Jarosława Kaczyńskiego odnotowała lepszy wynik o 1,7 proc. w stosunku do badania tej samej pracowni z początku września.
Podium zamyka Konfederacja, na którą swój głos chciałoby oddać 13,8 proc. Prawicowe ugrupowanie odnotowało wzrost wskazań o 0,6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.
Sondaż: Cztery partie w Sejmie, zacięta walka o przekroczenie progu
Z sondażu wynika, że do Sejmu dostałaby się jeszcze tylko Lewica z wynikiem z wynikiem 6,8 proc. poparcia, która odnotowała spadek wskazań o 0,6 pkt proc.
Poza parlamentem znalazłyby się Konfederacja Korony Polskiej (4,5 proc. głosów), PSL (3,8 proc.) i Partia Razem (1,2 proc.) Na ostatnim miejscu w sondażu znalazłaby się Polska 2050, na którą swój głos chciałoby oddać 1 proc. badanych.
5,9 proc. respondentów zaznaczyło, że nie wie na kogo oddałoby swój głos lub zagłosowałoby na inne ugrupowanie.
Tak wyglądałby podział mandatów w Sejmie. Koalicja rządowa bez większości
Twórcy sondażu sprawdzili, ile mandatów w przyszłym Sejmie otrzymałyby partie, które przekraczają próg wyborczy.
KO mogłaby liczyć na zdobycie 189 mandatów, PiS - 178, Konfederacja - 69 mandatów, a Lewica - 24.
Taki podział sejmowych foteli oznaczałby, że obecna koalicja rządowa straciłaby władzę. KO z Lewicą uzyskałaby razem 213 mandatów, a PiS z Konfederacją - 242 na 460 możliwych.
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 13-15 września 2025 roku na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.