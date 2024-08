Śledztwo toczy się w sprawie przekroczenia uprawnień przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego - w okresie od września 2021 do lipca 2022 roku w Warszawie - poprzez "przeprowadzanie głosowań członków Kolegium Sądu Najwyższego w trybie obiegowym". Podczas tych głosowań uznawano, że sędziowie, którzy oświadczyli o wstrzymaniu się od udziału w pracach Kolegium SN do czasu całkowitego zaprzestania działalności ówczesnej Izby Dyscyplinarnej, oddali "głosy wstrzymujące się", które były liczone do wymaganego prawem kworum.

