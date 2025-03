O braku pocisków dalekiego zasięgu informują dziennikarze Associated Press na podstawie anonimowych amerykańskich i ukraińskich urzędników. Jak przekazał człowiek blisko współpracujący z Białym Domem ostatnie rakiety wystrzelone zostały przez Siły Zbrojne Ukrainy pod koniec stycznia .

Już w momencie przekazywania pakietów pomocowych z pociskami ATACMS, były szef Pentagonu Lloyd Austin dawał jasno do zrozumienia, że Kijów otrzyma bardzo ograniczoną liczbę tego typu broni . Jak tłumaczył, amerykańscy wojskowi uważali, że inne rodzaje broni są bardziej wartościowe w walce i dają lepsze efekty .

Obecnie nie ma żadnych informacji, które wskazywałyby, że w nowych pakietach, które docierają na Ukrainę znajdują się pociski dalekiego zasięgu. Pozostali partnerzy władz w Kijowie, czyli Wielka Brytania i Francja , również nie informują o nowych dostawach rakiet o podobnych zasięgach, co ATACMS .

We wtorek, po spotkaniu amerykańskiej i ukraińskiej delegacji w Arabii Saudyjskiej poinformowano, że Biały Dom wznawia dostarczanie sprzętu na potrzeby ukraińskiej armii . Jak podkreślono w komunikacie, decyzja weszła w życie w trybie natychmiastowym.

Oznacza to, że do Kijowa trafi sprzęt, który zatwierdzony został jeszcze przez administrację Joe Bidena. Wówczas mówiono między innymi o dużej liczbie pocisków artyleryjskich, amunicji do systemu rakietowego HIMARS, a także broni przeciwpancernej.