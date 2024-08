Rzecznik Praw Obywatelskich z pismem do TK. "To niedopuszczalne"

"Nie ma przepisu upoważniającego Trybunał Konstytucyjny do kontroli orzeczeń trybunałów międzynarodowych" - pisze Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek w piśmie do TK. KRS zaskarżyła przepisy, zobowiązujące Polskę do wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. "To niedopuszczalne" - uważa Wiącek i wnosi o umorzenie zainicjowanej przez KRS sprawy.