Karol Nawrocki zdecydował w sprawie ustawy. "Podpiszę ją przed państwem"

W skrócie Karol Nawrocki podczas szczytu medycznego podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym, zapewniając NFZ 3,6 mld zł.

Prezydent nie zgodził się na odebranie 4 mld zł z Funduszu, stwierdził, że jednak zawetowanie ustawy mogłoby skutkować większymi cięciami w ochronie zdrowia.

Podczas spotkań z przedstawicielami rządu oraz środowisk medycznych podkreślono głęboki kryzys w służbie zdrowia i potrzebę dalszych reform.

O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował podczas szczytu zdrowotnego, który zwołał.

- To spotkanie chcę rozpocząć od przedstawienia mojej decyzji w sprawie ustawy o Funduszu Medycznym, która w trybie pilnym, w niecały miesiąc i na sam koniec roku, została przygotowana przez rząd - poinformowała głowa państwa.

Nawrocki podkreślił, że ustawa została tylko częściowo przygotowana we współpracy z jego ministrami i doradcami.

- Dlaczego w części? Bo nie ma i nie było mojej zgody na odebranie 4 miliardów złotych z Funduszu Medycznego w tym roku - zaznaczył prezydent.

Jak dodał Nawrocki, pieniądze te miałyby zostać przeznaczone na "onkologię, kardiologię, terapie dla dzieci".

- Niestety rząd nie wpłaci w tym roku tych 4 miliardów do Funduszu Medycznego, jednak gdybym zawetował tę decyzję to zamiast 4 miliardów mniej byłoby ponad 7,5 mld mniej na leczenie pacjentów - wyjaśnił prezydent.

Ustawa o Funduszu Medycznym. Karol Nawrocki podpisał nowelizację

- Rząd czekał z tą ustawą do samego końca roku, żeby wziąć pacjentów za zakładników i szantażować prezydenta Polski, żeby stanął przed rozwiązaniem: 4 mld zł czy 7,5 mld zł - powiedział Nawrocki.

Głowa państwa podkreśliła, że tego typu wydarzenia nie powinny mieć miejsca. - Apeluję do pana premiera, żeby nie brać pacjentów za zakładników i służby zdrowia nie wrzucać do sporu politycznego - dodał.

Nowelizacja ustawy przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia zakłada zmiany limitu finansowania świadczeń dla dzieci z Funduszu Medycznego w 2025 r., które pozwolą na przekazanie NFZ ok. 3,6 mld zł.

Przewiduje też, że minister zdrowia nie przekaże w 2025 r. z budżetu państwa do Funduszu Medycznego 4 mld zł.

W kolejnych latach maksymalne wpłaty z budżetu państwa do Funduszu Medycznego wyniosą: w 2026 r. - 4,4 mld zł; w 2027 r. - 7,3 mld zł; w 2028 r. - 7,7 mld zł; w 2029 r. - 6 mld zł. Obecne przepisy zakładają limit wpłat z budżetu państwa na maksymalnie 4,2 mld zł rocznie.

Kryzys w służbie zdrowia. Karol Nawrocki zwołał szczyt

- Dzisiejsze spotkanie ma charakter ratunkowy. Jest odpowiedzią na głęboki kryzys w ochronie zdrowia - powiedział Karol Nawrocki, rozpoczynając spotkanie w Pałacu Prezydenckim.

Jak czytamy na stronie internetowej głowy państwa, zwołany przez Karola Nawrockiego szczyt to reakcja na "postulaty zgłaszane przez środowiska medyczne w związku z pogarszającą się sytuacją w ochronie zdrowia".

Wśród głównych problemów zgłaszanych prezydentowi wymieniano przede wszystkim niedofinansowanie i brak spójnej strategii reformy służby zdrowia w Polsce.

Szczyt medyczny. Donald Tusk: Wszystkich problemów nie rozwiążemy

Dzień wcześniej odbył się rządowy szczyt medyczny zorganizowany przez Ministerstwo Zdrowia. W nim udział wzięli m.in. premier Donald Tusk, szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i minister finansów Andrzej Domański.

- Naszym zadaniem jest rozwiązanie problemów, a nie szukanie kozła ofiarnego - powiedział przy tej okazji premier.

- Wszystkich problemów nie rozwiążemy. Nie ma takich pieniędzy, struktur ani narzędzi, których byłoby wystarczająco dużo, żeby spełnić 100 proc. oczekiwań zarówno lekarzy jak i pacjentów. Wiemy o tym i nikogo nie zamierzamy oszukiwać - dodał Donald Tusk.

