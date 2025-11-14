W skrócie Prezydent rozważa zwołanie Rady Gabinetowej w związku z kryzysem w służbie zdrowia i rosnącym zadłużeniem szpitali.

Rząd oraz opozycja wymieniają się oskarżeniami o brak finansowania szpitali i odwoływanie zabiegów.

Premier Donald Tusk i prezydenccy doradcy zapewniają, że pacjentom onkologicznym nie odmówiono leczenia, a sytuacja jest monitorowana.

- Sytuacja w służbie zdrowia jest dramatyczna i potrzeba dialogu - stwierdził Rafał Leśkiewicz rzecznik KPRP w rozmowie z Polsat News. Jednocześnie zapewnił, że obecnie trwają prace nad znalezieniem odpowiedniego terminu wydarzenia.

Jak zapowiedział, data Rady Gabinetowej zostanie ogłoszona wkrótce.

Rada Gabinetowa to wydarzenie w którym udział biorą wszyscy przedstawiciele rządu i prezydent. Zwoływane jest w sprawach szczególnej wagi państwowej. Spotkanie organizowane jest wyłącznie z inicjatywy głowy państwa lub na wniosek szefa rządu.

Pałac Prezydencki. Karol Nawrocki chce zwołania Rady Gabinetowej

W pierwszej połowie października Polska Agencja Prasowa informowała, powołując się na źródła w NFZ, że na rozliczenie świadczeń Funduszowi brakuje w tym roku około 14 miliardów złotych. Resort zdrowia przekazał zaś, że luka w tegorocznym budżecie może okazać się niższa, natomiast w przyszły roku wyniesie 23 mld zł.

Kwestia kryzysu w służbie zdrowia aktywnie komentowana jest przez polityków PiS, którzy organizują konferencje prasowe przed szpitalami i krytykują rząd za brak finansowania placówek, co skutkuje przekładaniem operacji i zaplanowanych wcześniej zabiegów.

Sprawę skomentował także premier Donald Tusk, który zapewnił, że pacjenci onkologiczni nie są odsyłani ze szpitali, jak sugerują niektóre przekazy medialne.

- To jest kłamstwo, sprostowaliśmy te informacje - podkreślił. - Do tej pory informacje, jakie przekazywano, były sprawdzane natychmiast i okazywały się nieprawdziwe - dodał.

Pałac Prezydencki o sytuacji w służbie zdrowia. "Bardzo duży kryzys"

O planowanych kolejnych Radach Gabinetowych mówił w programie "Tłit" WP doradca prezydenta Alvin Gajadhur. - Mówiąc o służbie zdrowia: naprawdę panuje bardzo duży kryzys - stwierdził, podkreślając, że wydarzenie ma dotyczyć m.in. kwestii zadłużenia placówek medycznych.

- Dziura w tym roku wynosi kilka miliardów. W przyszłym roku, bodajże 23 miliardy zadłużenia (...) Odwołuje się planowane zabiegi. To jest sytuacja skandaliczna - dodał.

