Rządowy szczyt medyczny. Tusk: Nie chcę szukać pomysłów pod publikę

- Nie chcę szukać pomysłów "pod publikę", że ktoś za dużo zarabia, ktoś inny za wiele dostaje. Problemy w ochronie zdrowia są na całym świecie. My ich wszystkich nie rozwiążemy - powiedział Donald Tusk w trakcie przemówienia otwierającego szczyt medyczny zorganizowany przez Ministerstwo Zdrowia. Zaznaczył, że celem wszystkich obecnych na wydarzeniu powinno być "znalezienie rozwiązań, a nie szukanie kozła ofiarnego".

Mężczyzna w garniturze przemawiający przy mównicy z napisem #BezpiecznyPacjent na tle flag Polski i Unii Europejskiej.
Premier w trakcie otwarcia rządowego szczytu medycznegoRafa³ GuzPAP

  • W czwartek odbywa się rządowy szczyt medyczny, zorganizowany przez Ministerstwo Zdrowia. Wydarzenie od przemowy rozpoczął premier Donald Tusk.
  • Tusk zapewnił, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest zagrożony bankructwem i coroczne wydatki na zdrowie rosną.
  • Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła trzy główne priorytety dla służby zdrowia: bezpieczny pacjent, zdrowe serce i mózg oraz cyfryzację.
W szczycie "Bezpieczny pacjent" ze strony rządowej udział wzięli m.in. premier Donald Tusk, szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i minister finansów Andrzej Domański.

Prezydenta Karola Nawrockiego reprezentował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.

Zaproszenia na szczyt otrzymali m.in. przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, organizacje reprezentujące samorządy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), organizacje szpitali, pacjentów oraz przedstawiciele uniwersytetów medycznych.

Wydarzenie rozpoczęło się od krótkiego przemówienia Donalda Tuska.

Szczyt medyczny. Tusk: Nie szukajmy konfliktu

- Moje pierwsze premierostwo zaczęło się od białego miasteczka w ochronie zdrowia. Apeluję, aby nikt nigdy nie szukał konfliktów między lekarzem a pacjentem - mówił szef rządu.

- Kluczowe z naszego punktu widzenia jest dobro pacjenta i chciałbym, żeby ta teza nigdy nie nigdy nie była odbierana jako kontrowersyjna przez kogokolwiek - kontynuował Tusk.

    Polityk powiedział wprost, że "nie da się rozwiązać wszystkich problemów", które trapią polskich pacjentów i pracowników medycznych.

    - Naszym zadaniem jest rozwiązanie problemów, a nie szukanie kozła ofiarnego. Wiadomo, w ochronie zdrowia zawsze tak było i jest tak na całym świecie i będzie tak zawsze, że my wszystkich problemów nie rozwiążemy. Nie ma takich pieniędzy, struktur ani narzędzi, których byłoby wystarczająco dużo, żeby spełnić 100 proc. oczekiwań zarówno lekarzy jak i pacjentów. Wiemy o tym i nikogo nie zamierzamy oszukiwać - zastrzegł lider KO.

    Dodał, że "lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze muszą dobrze zarabiać i to jest poza dyskusją". Dodał, że jest jednak gotowy rozmawiać o "ewentualnych nadużyciach" w tej kwestii.

    "NFZ nie jest bankrutem". Premier o kondycji w służbie zdrowia

    W dalszej części swojego wystąpienia Tusk odniósł się do kondycji Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapewnił, że instytucji nie grozi bankructwo.

    - Chciałbym państwa zapewnić i jestem przekonany, że większość państwa na tej sali o tym wie: NFZ nie jest bankrutem. Ta teza się pojawia często w przestrzeni publicznej - zapewnił premier.

    - W obrocie gospodarczym macie państwo bardzo mało tak rzetelnych płatników jak NFZ jeśli chodzi o płacenie tego, do czego NFZ się zobowiązał wobec podmiotów - dodał.

      - Nie możemy dzisiaj sobie opowiadać, że doszło do katastrofy, zapaści, bankructwa, w sytuacji, kiedy wiele miliardów złotych więcej wydajemy co roku na ochronę zdrowia. I ten rok oczywiście jest rekordowy, przy rekordowo niskiej inflacji - argumentował prezes rady ministrów.

      Szczyt medyczny. Sobierańska-Grenda o trzech priorytetach

      Głos po premierze Donaldzie Tusku zabrała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Szefowa resortu, w porozumieniu z całą Radą Ministrów, zaprezentowała trzy priorytety dla polskiej służby zdrowia.

      - "Zdrowy szpital - bezpieczny pacjent", "zdrowe serce - zdrowy mózg" i "cyfryzacja ochrony zdrowia". To są trzy priorytety, z którymi chcemy iść jako z wiodącymi, ale nie oznacza to, że nie będziemy realizować innych, które w tej chwili realizuje ministerstwo - powiedziała polityk.

      Wcześniej stwierdziła, że obecny rząd poczynił pewne sukcesy w zakresie systemu ochrony zdrowia. Wymieniła m.in. antykoncepcję awaryjną, in vitro i kontynuację programu "Dobry posiłek".

        Przedstawiciel prezydenta uderza w rząd

        W trakcie czasu na zadawanie pytań głos zabrał Zbigniew Bogucki, przedstawiciel prezydenta.

        - Spotykamy się w tym gronie tylko dlatego, że (...) pan premier w dwa lata nie spotkał się z przedstawicielami ochrony zdrowia, która jest w zapaści - powiedział prezydencki minister.

        Zarzucił ministerstwu zdrowia, że wraca do limitów wydatków na poszczególne świadczenia i obcina środki na szpitale powiatowe, posiłki i waloryzacje pensji pracowników ochrony zdrowia.

        - Państwo przez dwa lata nie wykorzystaliście miliardów na infrastrukturę medyczną - powiedział.

        Następnie prezydencki urzędnik przypomniał o inicjatywie Karola Nawrockiego, która zakłada przekazanie dodatkowych pieniędzy na leczenie dzieci. Zapytał też premiera, czy pozwoli on udać się minister zdrowia na podobne wydarzenie organizowane przez prezydenta.

        Dziura w budżecie NFZ. Skąd wziąć pieniądze?Polsat News

