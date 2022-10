Jarosław Kaczyński kontynuuje objazd po kraju. W sobotę przyjechał do Koszalina. Później ma udać się do Kołobrzegu.

Kaczyński w Koszalinie: Mamy do czynienia z elementami anarchii

- W Polsce dochodzi do łamania praworządności - mówił prezes PiS w Koszalinie. - Tylko kto łamie praworządność? Liczni wyznawcy w sądach doktryny Neumanna. Doktryna Neumanna polega na tym, co on powiedział, a nagrali jego koledzy i to zostało udostępnione, że sądy są nasze i póki jesteście z nami to nic wam nie zrobią. I tak jest, sądy łamią zasadę równości obywateli wobec prawa w sposób niesłychanie bezczelny - wykrzykiwał Kaczyński.

Reklama

- Ale sądy łamią też inne zasady, przypisują sobie kompetencje, których nie mają, stwierdzają, że niektórzy z nich mogą kontrolować czy inni sędziowie są sędziami, bo im się nie podobają, nawet twierdzą, że mogą badać konstytucyjność ustaw, chociaż w Konstytucji jest bardzo wyraźnie napisane, że jedynym organem do tej kontroli jest Trybunał Konstytucyjny i jest odpowiednia procedura. Krótko mówiąc, tu mamy do czynienia z elementami anarchii - stwierdził, po czym zaczął opowiadać o wyborach kopertowych, nazywając je kolejnym przykładem "zupełnie niesłychanym".

Kaczyński: My jesteśmy demokratami, oni są obozem niedemokratycznym

Prezes PiS mówił także, że "dzisiaj w Polsce trwa spór między demokratami". - Ale tymi prawdziwymi, bo powtarzam - my nie odmawiamy naszym przeciwnikom prawa do zwycięstwa, my tylko krytykujemy ich metody i to, że oni nam odmawiają takiego prawa. My jesteśmy demokratami, oni są obozem niedemokratycznym, tylko właśnie takim, który, no będę tu już bardzo łagodny - oni mają kłopoty z nauczeniem się demokracji - mówił Kaczyński.

- Ci co stoją pod moimi spotkaniami, pod gmachami, krzyczą, obrażają, grożą, atakują ludzi wchodzących czy wychodzących często ich obrzydliwe obrażając, czy mają jakieś bardzo obraźliwe tablice z napisami, to są właśnie ludzie, którzy nie wiem, czy oni w ogóle cokolwiek rozumieją, w cokolwiek wierzą, natomiast z całą pewnością te akcje demokracji nie służą. Jeśli komuś służą, to służą Putinowi, z całą pewnością - stwierdził.

"To wszystko nie zapowiada dobrze". Kaczyński o sytuacji ekonomicznej

Kaczyński odniósł się także do kwestii problemów spowodowanych pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę.

- Trzeba powiedzieć, że jesteśmy w bardzo szczególnej sytuacji. I w tak szczególnej jak w tym momencie - dosłownie od kilku dni. To jest z jednej strony kwestia wojny na Ukrainie - te pseudoreferenda, włączenie ziem ukraińskich do Rosji - oczywiście całkowicie nielegalne, ale mające swoje skutki, między innymi takie - co zostało zapowiedziane - że Rosjanie uznają wedle swojej doktryny, że walcząc na tych ziemiach mogą użyć broni nuklearnej. Oni mają swoje prawo i doktrynę odnoszącą się do jej użycia - i to jest jedna z przesłanek do stworzenia skrajnie niebezpiecznej i tragicznej, nie tylko w skali Ukrainy, ale i w skali światowej, sytuacji. To jest sprawa pierwsza, stawiająca przed nami, przed całym narodem, ale przede wszystkim przed władzą, nowe zadania - mówił Kaczyński.

Drugim problemem, o którym mówił, jest "gwałtowne pogorszenie się światowej sytuacji ekonomicznej". - Upadki na giełdach - oczywiście to nie czarny czwartek 1929 roku - ale mamy do czynienia rzeczywiście z poważnymi spadkami, także na polskiej giełdzie - wskazał, dodając, że sytuacja w tym zakresie jest tym gorsza, im bliżej do Ukrainy. Kaczyński podkreślił, że do sprawy należy podchodzić bardzo poważnie, zwłaszcza w związku z utratą wartości wielu walut "państw takich jak Japonia, jak Wielka Brytania, Korea Południowa.

- To wszystko niestety nie zapowiada dobrze. To może być tak, że będziemy mieli depresję - nawet depresję, czyli bardzo nasiloną recesję. Trzeba to też brać pod uwagę. My potrafimy i będziemy się przed tym bronić, ale trzeba wiedzieć, że mamy do czynienia ze zjawiskiem nowym, ono jest wywołane po prostu przez Putina i to szaleństwo, ale nie zmienia faktu, że jest ono już globalne - podkreślił Kaczyński.

"To nie my wysyłamy bojówki pod spotkania przeciwników, ja przynajmniej nie znam takich przypadków"

Prezes PiS powiedział, że w tego typu sytuacjach w kraju "zawsze pada pytanie o jedność". - Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że PiS jest za taką jednością, w tej tak skrajnej sytuacji, ale to nie może być jedność połączona z wojną - oświadczył.

- To nie my wysyłamy różne bojówki pod spotkania naszych przeciwników, to nie my wrzeszczymy, najgorszymi często wyrazami, to nie my atakujemy ludzi, którzy przychodzą na spotkania na przykład Donalda Tuska. Ja przynajmniej nie znam tego rodzaju przypadków, a takich przypadków, jeśli chodzi choćby o moje spotkania, jest bardzo dużo - stwierdził.

Podkreślił potrzebę porozumienia wokół "sprawy dzisiaj zasadniczej - suwerenności Polski na wszystkich azymutach, bo ona jest zagrożona nie tylko ze wschodu, ale także tego rodzaju plany są na zachodzie". - Wokół tego, co nam się należy - środków europejskich, ale także wokół reparacji - dodał. - Wtedy oczywiście jesteśmy jak najbardziej otwarci, jeżeli podjęte jakieś inicjatywy tutaj (...) ale nie można połączyć wody z ogniem, wojny z porozumieniem - podkreślił, zaznaczając, że sprawy dotyczące narodowego interesu "powinny być traktowane jako wspólne i trzeba o nie wspólnie zabiegać".

Kaczyński: W Polsce jest wiele zadań do wypełnienia. Dobrze, aby nasza formacja pozostała przy władzy

Kaczyński zwrócił również uwagę na kwestię obronności. - To dzisiaj jest trudne, bardzo trudne - bo niedawno pieniądz był tani, bardzo łatwo i na bardzo niski procent można było pożyczać. Dzisiaj, niestety, na świecie pieniądz jest bardzo drogi, a emisje obligacji bardzo często się nie udają. W związku z tym, w tej trudnej sytuacji, trzeba umieć się zjednoczyć wokół tej sprawy, żeby nasza armia została rozbudowana i naprawdę bardzo nowocześnie - nie na zasadzie homeopatycznej, po 5 czy 10 sztuk jakiejś broni - tylko masowo uzbrojona, by Rosjanie wiedzieli, że tutaj nie da się wejść - zaapelował.

- Mamy dzisiaj w Polsce do czynienia z wielkimi trudnościami, rozumiemy je, rozumiemy, jak ciężkie są dla społeczeństwa - dodał polityk. Jak mówił, Polska od 1989 przeszła już trzy bardzo poważne wstrząsy społecznoekonomiczne. - Dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było takiego czwartego wstrząsu, trzy to już naprawdę dużo - zaznaczył.

Kaczyński odniósł się także do sytuacji regionu koszalińskiego. - Tutaj trzeba jeszcze wiele zdziałać, żeby można było powiedzieć, że ta ziemia została całkowicie pozbawiona tych elementów, które nazywają się wykluczeniem - wykluczeniem komunikacyjnym, ale także pod wieloma innymi względami - zauważył.

- My to wiemy, wiemy, że tu w Polsce jest jeszcze wiele zadań do wypełnienia, to jest jedna z przesłanek, dla których sądzimy, że dobrze będzie, aby nasza formacja, która takie rzeczy zapowiada, a następnie robi, była przy władzy - powiedział.