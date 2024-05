Na czwartkowej konferencji w Sejmie zjawili się przedstawiciele różnych klubów - Lewicy, Trzeciej Drogi i KO . - Jako pełnomocnik posłów, którzy podpisali się pod wnioskiem o Trybunał Stanu dla szefa KRRiT pana Macieja Świrskiego chciałbym uprzejmie poinformować, że ten wniosek został przed chwilą złożony do marszałka Sejmu pana Hołowni - zaczął Piotr Adamowicz .

Jest wniosek o Trybunał Stanu dla Macieja Świrskiego

Adamowicz stwierdził, że "jeżeli ten stan rzeczy będzie się dalej utrzymywał, to nie jest wykluczony scenariusz, że publiczne radia przestaną płacić swoje zobowiązania w lecie tego roku". Podkreślił, iż kolejny zarzut wobec Świrskiego dotyczy blokowania rekoncesji dla nadawców prywatnych. - Mam tu na myśli nadawców: TVN, TVN24, Radia Tok FM, Radia ZET - uściślił.

- To jest prawdziwa "perełka" zarzutów, które musieliśmy postawić i dotyczy działalności przewodniczącego Świrskiego. Otóż przewodniczący raczył był nałożyć karę na likwidatora TVP S.A., ponieważ ten nie chciał mu udostępnić pewnych informacji. Sęk w tym, że ani pan Świrski, ani jego obóz polityczny, czyli Prawo i Sprawiedliwość, nie uznaje likwidatorów. Więc jakim cudem on się zwraca do likwidatora, którego nie uznaje? - komentował poseł, nazywając całą sprawę "absurdem".