Pogoda w Wielkanoc może zaskoczyć. Pierwsze szczegółowe dane

Kolejne dni to będzie prawdziwy festiwal pogodowych zmian. Już w najbliższy weekend zrobi się bardzo ciepło i tak będzie przez kolejne dni. Wiele wskazuje na to, że na Wielkanoc aura będzie dla nas łaskawa, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszy świąteczny dzień. Możliwe, że w większości kraju będzie przyjemnie. Co do reszty świąt takiej pewności wciąż jednak nie ma.