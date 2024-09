Sprawa Dariusza Barskiego. Patryk Jaki o decyzji Donalda Tuska

- Tak się składa, że on również wygrał wybory demokratyczne . Obecna Konstytucja dzieli władzę wykonawczą, a nie każdy może sobie robić, co chce. Chyba, że jedna władza, jak wygra wybory parlamentarne, unieważnia decyzję Polaków w wyborach prezydenckich - powiedział.

- Polska staje się w tej chwili pierwszym państwem w świecie zachodnim , w którym nie wiadomo, kiedy wyrok jest prawomocny, czy właściwy sędzia go wydał, a teraz czy właściwy prokurator brał udział w tej procedurze - wymieniał.

Spór o prokuratora krajowego. Jaki: To celowe destabilizowanie Polski

Jak przekonywał bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry , obecny stan rzeczy może sprawić, że obywatele przestaną mieć ochronę państwa przed przestępstwami pospolitymi, ale również w sprawach cywilnych, majątkowych, a to wszystko będzie generowało koszty.

- Cała ta koncepcja z neosędziami, z której czerpie Donald Tusk, to jest koncepcja forsowana przez niemieckich polityków , która polega na tym, że Polacy nie mogą robić tego samego co Niemcy , nie mogą wybierać sędziów tak jak Niemcy, bo jak oni twierdzą, mamy niższą kulturę - nadmienił.

Jego zdaniem, przyjmowanie koncepcji o tzw. neosędziach jest także niestosowne i niewłaściwe również dlatego, że wówczas trzeba by przyznać, iż sędziowie pierwszej KRS, "których legitymacja pochodzi od sowieckiej rady państwa, mają lepszą legitymację od tych sędziów, których legitymacja pochodzi od dem wybranego prezydenta Andrzeja Dudy".

- W Polsce w tej chwili rządzi zorganizowana grupa przestępcza. Zresztą Donald Tusk już nawet przyznaje, że w sumie łamie prawo i będzie dalej to robił, bo ma taką potrzebę, ma potrzebę walki z nazistami, bo chce organizować w Polsce Norymbergę - ostrzegał Jaki.

Sprawa Dariusza Barskiego. Będzie zawiadomienie do służb

- To otwiera oczy wszystkim ludziom , którzy troszczą się o dobro Rzeczpospolitej - ocenił, wskazując, że dochodzi właśnie do paraliżu funkcjonalnego prokuratury.

Kanthak stwierdził ponadto, że mamy do czynienia "z pewnego rodzaju rozdwojeniem jaźni Adama Bodnara i bodnarowców". W ten sposób odniósł się do sprawy, że obecna władza nie uznaje wczorajszej decyzji SN, a jednocześnie zdecydowała się dostosować do innego wyroku, w sprawie posła Marcina Romanowskiego, który według jej retoryki także został wydany przez sędziego powołanego wadliwie.