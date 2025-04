O sprawie szeroko rozpisują się fińskie media - to właśnie w tym skandynawskim kraju Sanal Edamruku znalazł schronienie po ucieczce z Indii. Aktywista od 2012 roku mieszka poza granicami swojej ojczyzny, gdzie - według władz - miał dopuścić się bluźnierstwa .

Hindus zmierzał w weekend na konferencję organizowaną w Polsce, jednak tuż po wylądowaniu na lotnisku w Modlinie został zatrzymany. Informacje - w rozmowie z portalem Yle - potwierdziło fińskie MSZ, a także organizacja Rationalist International. Aktywista podkreślał, że "jego życie będzie w niebezpieczeństwie", jeśli zostanie deportowany do Indii.

Nowe Delhi ma ścigać aktywistę za bluźnierstwo, za które - według lokalnego prawa - grozi kara grzywny i/lub do trzech lat więzienia. Doszło do tego po tym, jak Edamaruk "rozgniewał" Kościół katolicki - mężczyzna przekonywał, że woda kapiąca z krucyfiksu w Mumbaju to w rzeczywistości ścieki, a nie znak cudu.