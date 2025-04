Sprzeczka przerodziła się w napad. Obywatel Jamajki zatrzymany w Warszawie

50-letni obywatel Jamajki został zatrzymany przez stołeczną policję po tym, jak pod koniec marca zadał kilka ciosów nożem 27-latkowi w centrum Warszawy. Poszkodowany z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Podejrzany usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.