- A co byłoby, gdyby prezydent Andrzej Duda wycofał swój podpis pod desygnowaniem Piotra Serafina jako polskiego komisarza? Co zrobił Donald Tusk ? - pytał Stępkowski. Sędzia dodał następnie, że "kontrasygnata premiera jest składana na decyzji prezydenta".

- Ten dokument trafił do Sądu Najwyższego i wywołał skutki prawne (...). Natomiast premier może pisać różne rzeczy, a jego kancelaria może wytwarzać dokumenty (...). Tylko pytaniem pozostaje, na podstawie jakiego przepisu premier uchyla swoją decyzję - dodawał prawnik.

Rzecznik Sądu Najwyższego: Adam Bodnar kompromituje się

Dziennikarze dopytywali także Stępkowskiego o komentarz do wieczornej wypowiedzi ministra sprawiedliwości. Adam Bodnar w rozmowie z TVN24 wykazał, że premier miał podstawę prawną, by uchylić kontrasygnatę postanowienia Andrzeja Dudy ws. wyznaczenia sędziego Krzysztofa Wesołowskiego na szefa zgromadzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. - Jeśli zgromadzenie izby się odbędzie, bez kontrasygnaty premiera, to będzie dotknięte wadą prawną - dodał.