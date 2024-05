Jarosław Kaczyński: Trzeba z tym walczyć i ja będę z tym walczył

- To jest kwestia pewnych różnic zdań - dodał. Dopytywany, czego one dotyczą, powiedział, że "personaliów". - Czasem nowi ludzie, którzy - powiedzmy sobie - są z wyższej półki w sensie intelektualnym się niektórym nie podobają. To jest przykre, ale to się zdarza. Trzeba z tym walczyć i ja będę z tym walczył - odpowiedział i zaznaczył: "Załatwimy to".