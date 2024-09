- To, że łamane jest prawo i konstytucja, że mamy stan bezprawia w Polsce, jest oczywiste, ale tym razem mamy do czynienia (...) z atakiem na uroczystość, w której uczestniczy dziesiątki tysięcy zwykłych Polaków - orzekł prezes PiS, mówiąc o Marszu Niepodległości i środowych działaniach służb w siedzibie organizacji.

PiS zapowiada demonstrację. Jarosław Kaczyński wprost

- Oczywiście będą tu samorządy, rząd, parlament, ale oczywiście to będzie fikcja. Ktoś, kto jest bardzo niemądry, może sądzić, że będzie realizowana polska agenda - powiedział Kaczyński. Dodał, że działania prowadzone przez służby ws. marszu mają na celu doprowadzenie do jego "delegalizacji", do tego, by "się nie odbywał".