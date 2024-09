"Wzywam tam wszystkich, aby się stawili w proteście do działań prokuratury i policji, które są skandaliczne i mają znamiona przestępstwa" - zaapelował Bąkiewicz.

Marsz Niepodległości. Policja w siedzibie stowarzyszenia

Mec. Magdalena Majkowska z zarządu Instytutu Ordo Iuris przekazała, że prokuratura wydała decyzję o siłowym wejściu do siedziby. "Wiele wskazuje na to, że Prokuratura domaga się wydania danych, które są wykorzystywane przez Stowarzyszenie do działalności organizacji i organizacji corocznych Marszów Niepodległości" - napisała w mediach społecznościowych.