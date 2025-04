Jak podkreśla "The Press of Atlantic City", policja zamknęła odcinek autostrady Garden State Parkway między gminami Barnegat i Lacey w hrabstwie Ocean. Ze względu na pożar lasów Greenwood Forest , podróżowanie drogą stało się niebezpieczne.

Agencja Associated Press wskazuje, że miasto Barnegat jest odcięte od prądu. Strażacy ewakuowali tam około trzech tysięcy osób . Podczas operacji otwarto schrony w miejscowym kościele i szkole średniej.

USA. Ogromny pożar w New Jersey. "Jak strefa wojny"

Służby zdecydowały również o prewencyjnym wyłączeniu prądu dla 25 tysięcy odbiorców. Ma to ułatwić i usprawnić walkę straży pożarnej z pożarem.

