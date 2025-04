Urząd Celebracji Liturgicznych poinformował, że uczestnicy procesji wyruszą z Domu Świętej Marty, przejdą przez Plac Pierwszych Męczenników Rzymskich, pod Łukiem Dzwonów (Arco delle Campane) na plac Świętego Piotra i wejdą do bazyliki watykańskiej.

Bazylika pozostanie otwarta dla osób, które będą chciały osobiście pożegnać zmarłego papieża w środę do północy, w czwartek od 7.00 do północy, a w piątek od 7.00 do 19.00. Oczekuje się przybycia tysięcy wiernych z całego świata.