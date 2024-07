Ambasada w Strasburgu. Szef MSZ wzywa kierownictwo

- Tak, informowała, tylko zdaniem ministra (spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego) za późno - odpowiedział Wroński. - Pan minister podjął decyzję o przyspieszeniu powrotu do Polski pana ambasadora , a także drugiej osoby w ambasadzie, jego zastępcy pani Magdaleny Marcinkowskiej - poinformował.

Wskazał, że tym co bada resort jest kwestia "przepływu informacji dotyczącej przewidywanej decyzji władz tej instytucji".

Pytany, co dalej z Marcinkowską, rzecznik MSZ powtórzył, że została poproszona o przyjazd do kraju, a jej wyjazd ze Strasburga został przyspieszony.

Wymowny wpis Sikorskiego

Rzecznika pytano także o to, do kogo Sikorski kierował swoją piątkową wypowiedź na portalu X. " Nie będę tolerował w dyplomacji osób, dla których partia jest ważniejsza od państwa " - napisał szef MSZ.

- Pojawiły się pewne informacje, które świadczyłyby o tym, że pewne osoby wiedziały wcześniej na ten temat (działań władz ZPRE ws. Romanowskiego) niż ministerstwo, i to jest reakcja ministra. Uważamy, że w odpowiednim czasie także za pośrednictwem MSZ Ministerstwo Sprawiedliwości powinno być o sprawie konkretnych decyzji poinformowane - powiedział Wroński.

"GW" napisała, że przebieg wydarzeń poprzedzających list Theodorosa Rousopoulosa (z konserwatywnej Nowej Demokracji), Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy był następujący: 15 lipca ABW weszła do mieszkania Marcina Romanowskiego.

Poseł klubu PiS, polityk Suwerennej Polski i były wiceminister sprawiedliwości został zatrzymany i przewieziony do Prokuratury Krajowej. Tam postawiono mu 11 zarzutów ws. nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości (112 mln zł rozdysponowanych do podmiotów związanych ze Zjednoczoną Prawicą) oraz działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

"Marcinkowska nie jest przypadkową osobą"

Romanowski wyszedł na wolność we wtorek tuż przed północą na mocy decyzji Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Powodem - jak podawał poseł - jest chroniący go immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura występowała do sądu o trzymiesięczny areszt dla polityka.