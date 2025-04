Z badania wynika, że na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego oddanie głosu zadeklarowało 30,4 proc. badanych. To o 5,3 pkt proc. mniej niż w marcowym badaniu tej samej pracowni na zlecenie "Polityki". Na kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego zagłosować chce z kolei 24,9 proc., co stanowi wzrost poparcia o 2,6 pkt proc. Najnowszy sondaż wykazał tym samym, że przewaga Trzaskowskiego nad Nawrockim zmalała z 13,4 punktu proc. do 5,5 punktu proc. Spadek poparcia zaliczył też kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, na którego zamierza zagłosować 12,9 proc. To o 2,1 pkt proc. mniej niż przed miesiącem.