Immunitet Jarosława Kaczyńskiego. Jest decyzja komisji

Większość posłów zasiadających w komisji poparła wnioski Komendanta Głównego Policji o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Jarosława Kaczyńskiego , Anity Czerwińskiej i Marka Suskiego . W trakcie dyskusji przedstawiciele PiS przekonywali, że ich zachowanie było uprawnione ze względu na szkalowanie pamięci ofiar katastrofy.

"Objęte wnioskiem zachowanie było uprawnioną reakcją na działania Zbigniewa Komosy. To akt polityczny osoby głęboko skonfliktowanej ze mną, naruszającej wielokrotnie prawo i dobre obyczaje . Będąc pokrzywdzonym wielokrotnymi, uporczywymi atakami pana Zbigniewa Komosy na moje dobre osobiste w postaci prawa do kultu i pamięci o najbliżej osobie, zmarłym bracie" - usłyszeli członkowie komisji

- Pan Zbigniew Komosa, które wcześniej nie znałem, napadł na mnie, skoczył na mnie, mało się nie przewróciłem, do dziś mam bóle kręgosłupa - wspominał.

Jarosław Kaczyński oskarżany o pobicie aktywisty. "Jest agresorem"

- To Jarosław Kaczyński i jego ludzie dokonywali fizycznej napaści na mnie i osoby, które broniły wyroków sądów, w tym Sądu Najwyższego, mówiących, że wieńce stawiane przeze mnie mają prawo tam stać. To Jarosław Kaczyński jest agresorem, nie ja. I to Jarosław Kaczyński działa niezgodnie z prawem, nie ja - mówił.