Nie milkną echa raportu dotyczącego przeszłości wspieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego . Z opracowania wynika, że miał on mieć związki z gangsterami. Tymczasem politycy PiS mówią o całej sprawie jako o "brudnej kampanii" i "insynuacjach".

Rafał Trzaskowski komentuje raport o Nawrockim. "Bulwersujące fakty"

- Nie zdziwiłbym się, gdyby PiS sam udostępniał tego typu informacje, żeby jak najszybciej tę sprawę detonować, bo rzeczywiście są tam bulwersujące fakty. Na pewno nie pochodzi to od sił demokratycznych, bo my dostępu do takich faktów nie mamy. Mam nadzieję, że te sprawy zostaną wyjaśnione - powiedział Trzaskowski.