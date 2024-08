Gorący spór między koalicjantami. "Nie jesteście potrzebni"

Składka zdrowotna. "Lewica nie będzie w stanie zablokować"

"Lewica nie będzie w stanie zablokować obniżki składki zdrowotnej" - oświadczył we wtorek na X poseł Polski 2050 Ryszard Petru .

Na wpis polityka odpowiedziała Anna Maria Żukowska . "A co, z PiS-em ją sobie przegłosujesz? Nasza zgoda jest tylko na brak składki od sprzedaży środków trwałych" - napisała szefowa klubu Nowej Lewicy .

Między politykami wywiązała się dyskusja. "To kapiszon" - zareagował na odpowiedź Żukowskiej Petru. "Ten Pański wpis powyżej? Owszem" - odparła posłanka.

"Nie jest potrzebne obniżanie ludziom, zarabiającym 88 tys. zł miesięcznie na JDG (jednoosobowej działalności gospodarczej - red.) składki zdrowotnej do poziomu niższego niż płaci osoba zarabiająca 5 tys. zł na etacie" - oceniła Żukowska.

"Jest. Bo im to PiS zabrał. Nie ma natomiast sensu wypłacać im 9200 zł rocznie w postaci 800+" - skwitował Petru.

Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego w 2025 r. na obniżkę składki dla przedsiębiorców może być przeznaczone do 4 mld zł. Jak do tej pory liderzy rządzącej koalicji nie doszli w tej sprawie do porozumienia. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówił w piątek, że rozmowy są "naprawdę obiecujące".