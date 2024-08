- Cały absurd tych zarzutów polega na tym, że to dysponent, czyli w tym wypadku ja, podejmował decyzję, która organizacja ma wygrać, a która nie. Takie jest prawo, że ja miałem obowiązek to robić - powiedział. Dopytywany, czy miało się to odbywać na drodze konkursu, czy osobistej decyzji, odparł: "Osobistej, personalnej decyzji". Wideo kończy się napisem: "Tak właśnie PiS wydawał pieniądze Polaków".

Reklama