"Nie mogę w to uwierzyć". Trump wycofuje się ze słów o Zełenskim

Sebastian Przybył Aktualizacja

- Ja to powiedziałem? Nie mogę uwierzyć, że to powiedziałem - stwierdził Donald Trump, odpowiadając na pytanie, czy dalej uważa Wołodymyra Zełenskiego za "dyktatora bez wyborów". Prezydent USA zmienia narrację w sprawie swojego ukraińskiego odpowiednika na dzień przed jego przybyciem do Waszyngtonu.