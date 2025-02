- Dlaczego jesteśmy w NATO? Ponieważ boimy się Rosji (...). Jedyną gwarancją bezpieczeństwa, która działa, jest parasol NATO - mówiła Kallas, dodając, że to właśnie potencjał Ukrainy w NATO jest powodem, dla którego Rosja rozpoczęła wojnę.

- Dlaczego mielibyśmy dać Rosji to, czego chce? - argumentowała. - Pomyślcie, że tutaj, w Ameryce, po 11 września usiedliście z Osamą bin Ladenem i powiedzieli: "OK, czego jeszcze chcesz?". To jest po prostu niewyobrażalne - mówiła Kallas.