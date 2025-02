Yonhap - powołując się północnokoreańską Koreańska Centralna Agencja Informacyjna (KCNA) - przekazała, że rakieta została uruchomiona w środę rano, co nadzorował osobiście Kim Dzong Un .

Korea Północna wystrzeliła rakiety. "Pełna gotowość do wojny nuklearnej"

KCNA przytoczyła jednocześnie słowa przywódcy reżimu, który stwierdził, że Korea Północna jest przygotowana do wojny z wykorzystaniem pocisków atomowych.

"Kim Dzong Un podkreślił, że najpełniejsze odstraszanie i obrona są gwarantowane przez potężne możliwości ataku, (...) a obowiązkiem i misją sił nuklearnych Republiki jest stała ochrona suwerenności i bezpieczeństwa kraju poprzez pełną gotowość do użycia odstraszania nuklearnego" - podała KCNA, cytowana przez Reutera.

Jak informowaliśmy w czwartek rano, południowokoreański wywiad szacuje, że do Ukrainy wysłano kolejną grupę Koreańczyków z Północy. Chodzi o ponad tysiąc bojowników walczących po stronie Rosji. Co więcej, Seul jest pewny, że w ostatnich tygodniach żołnierze armii Kim Dzong Una ponownie zaangażowali się do walki w obwodzie kurskim.