W czwartkowym wywiadzie dla agencji Ukrinform szef HUR Kyryło Budanow przypomniał, że informacje o rosyjskiej inwazji były dostępne publicznie ponad pół roku wcześniej. - Około października 2021 roku miałem wywiad w Stanach Zjednoczonych , na którym pokazałem schemat - jak to będzie, jakimi siłami, w jakich kierunkach miałby nastąpić atak. W tym czasie informacje te były już upublicznione - mówił.

W ten sposób Budanow odniósł się do słów ukraińskiego generała Serhija Najewa, który stwierdził, że w przededniu wojny (luty 2022) nie miał żadnych oficjalnych informacji i dokumentów na temat tego, kiedy i gdzie rozpocznie się ofensywa Rosji .

- Jakie jest główne zadanie każdej agencji wywiadowczej? Nie tylko po to, by powiedzieć, jak będzie przebiegała ofensywa, ale by wskazać godzinę i datę inwazji, kiedy wróg ruszy naprzód. A takiej informacji nie było - mówił Najew.