Awantura wokół KPO. "Premier kłamie od 800 dni"

- Premier Morawiecki od 800 dni kłamie o tym, że pieniądze będą za chwilę, za rogiem, już. Panie premierze, skoro jest wniosek formalny, to niech pan wyjdzie i powie, kiedy będą pieniądze z Funduszu Odbudowy? Na to, żeby walczyć z drożyzną, zmniejszyć inflację, żeby Polakom żyło się lepiej. Co wy proponujecie? Odwracacie się do polskiej rodziny plecami - grzmiał z trybuny Krzysztof Gawkowski .