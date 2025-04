Plan Trumpa legł w gruzach? Urzędnicy Białego Domu nie mają wątpliwości

Plan Donalda Trumpa zakładający osiągnięcie zawieszenia broni w Ukrainie do Wielkanocy jest nie do zrealizowania - ujawnili urzędnicy Białego Domu. Republikanin jest coraz bardziej sfrustrowany przedłużaniem się wojny. We wtorek jego rzeczniczka wskazywała, że konflikt "trwa już o wiele za długo".