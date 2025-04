Ratownicy Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego poinformowali w mediach społecznościowych, że w środę w godzinach porannych doszło do ataku niedźwiedzia. Poszkodowany mężczyzna zdołał uciec, jednak był dotkliwie pogryziony .

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" dyrektorka Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Barbara Pieszczoch doprecyzowała, że do zdarzenia doszło w lesie w okolicy Komańczy. Poszkodowany to 36-letni mieszkaniec gminy, zbieracz poroża. W czasie spaceru po lesie prawdopodobnie podszedł zbyt blisko gawry, w której znajdowała się niedźwiedzica wraz z młodymi. Wtedy doszło do ataku.