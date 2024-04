Gorąco na komisji ds. wyborów kopertowych. "Proszę nie krzyczeć na świadka"

Wybory kopertowe. Spięcie na komisji śledczej

Przewodniczący Dariusz Joński uniósł się do słów byłego wiceszefa MS i oznajmił, że nie zgadza się z tego typu stwierdzeniami, bo mająca wówczas większość w izbie wyżej parlamentu opozycja miała prawo do 30 dni debatowania nad ustawą o wyborach.

Sejm. Spięcie Michał Wójcik - Jacek Karnowski

- Integralną częścią każdego postanowienia jest uzasadnienie. Wojewódzki sąd zmieszał z błotem decyzję premiera (w sprawie wyborów - red.). Jakby pan sięgnął na przedostatnią stronę uzasadnienia (...), to nie ma dostatecznych dowodów, że wina była umyślna , ale nie ma też wystarczających dowód by stwierdzić, że nie wystąpiła wina nieumyślna - mówił Skwarka, gdy nagle przerwał mu poseł Suwerennej Polski.

- Sąd podzielił zdanie prokuratury, a nie Najwyższej Izby Kontroli. Dlaczego pan tak kluczy? - odparł Wójcik i dodał, że to co mówi świadek uznaje za "zabawne".

Wyborty kopertowe. Przemysław Czarnek z wnioskiem formalnym

- Tak myślę, że to pan powinien być przesłuchiwany . To pan był wtedy w samorządzie - odpowiedział poseł klubu PiS. - Bardzo proszę. Podsłuchiwaliście mnie Pegasusem , przesłuchiwaliście wielokrotnie przez CBA. Nie ma problemu, chętnie usiądę - odparł na uwagę Karnowski.

- Państwo pozwalają na wszystkie żonglerki słowne posłom większości sejmowej. My to rozumiemy, natomiast mamy swój czas na zadawanie pytań. Jeśli jest on określony na 15 minut to proszę o zmianę sposobu prowadzenia obrad tak, aby pan i pan Joński nie przeszkadzali w zadawaniu pytań, zwłaszcza tych, które są dla was niewygodne - mówił poseł do Karnowskiego.