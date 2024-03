Joński oskarża Sobonia o kłamstwo. Wskazał na "kluczowe pismo"

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Dariusz Joński publikuje "kluczowe pismo"

Jak czytamy we wpisie posła Koalicji Obywatelskie, dokument został zadekretowany przez wicepremiera Jacka Sasina na wiceministra Artura Sobonia dnia 30 kwietnia o godz. 11:15. "On (Soboń - red.) m.in. w MAP odpowiadał za przygotowanie wyborów kopertowych. To efekt dzisiejszej konfrontacji i okazania dokumentów. Warto było" - napisał Joński.

Dariusz Joński do Artura Sobonia: Krótko mówiąc, pan skłamał

- Pan wprowadził komisję śledczą i opinię publiczną w błąd. Krótko mówiąc pan skłamał, dlatego że dokumenty nie kłamią. To wpłynęło do pana sekretariatu, to nie jest nieformalny mail na pana prywatną skrzynkę. (...) Chce pan nam tutaj powiedzieć, że sekretariat pana nie informował o pismach od ministra aktywów państwowych Jacka Sasina adresowanych do pana? Tak ważnych i tak istotnych? - dopytywał Sobonia Joński.