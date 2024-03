Jarosław Kaczyński przed komisją ds. Pegasusa stanął w ubiegły piątek, 15 marca. Już od początku przesłuchanie nie przebiegało spokojnie, bowiem prezes PiS stwierdził, że nie jest w stanie złożyć przyrzeczenia, bo nie może powiedzieć wszystkiego, co wie.

- Rozumiem przepisy prawa, obawiam się, że tutaj są poważne kłopoty. Muszę uzyskać zgodę od premiera, inaczej nie mogę niczego ujawnić - oznajmił. Ostatecznie złożył on przyrzeczenie, nie wypowiadając jednak całej formuły - nie przyrzekł, że "nie będzie ukrywał niczego, co jest mu wiadome".

Jarosław Kaczyński na komisji. "Może se pan prosić"

Dalsza część przesłuchania również przebiegała w atmosferze częstych polemik czy nawiązań do "naleśnikarni" skierowanych w kierunku posła Witolda Zembaczyńskiego, co spotkało się z upomnieniem ze strony przewodniczącej komisji Magdaleny Sroki, aby "nie robić szopki". Prezes PiS również m.in. na prośby Tomasza Treli o odpowiedź na pytania dot. zakupu Pegasusa zareagował stwierdzeniem: - A to może se pan prosić.