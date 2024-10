Strategia migracyjna Polski. Pojawiły się szczegóły. Treść dokumentu

Kancelaria Premiera opublikowała szczegóły strategii migracyjnej, która we wtorek została przyjęta przez rząd. Jak wskazano, rządzący "dążą do zatrzymania nielegalnej imigracji na wschodniej granicy" Polski. W dokumencie wskazano obszary, w których będzie mogło interweniować państwo - są to m.in. dostęp do terytorium, ochrony krajowej i międzynarodowej, obywatelstwo czy migracja edukacyjna.