Niemiecka opozycja chwali plan Tuska. "Jest rzeczą oczywistą"

- Kiedy Moskwa wykorzystuje migrantów w wojnie hybrydowej i pcha ich przez granicę do Polski przez Rosję i Białoruś , prawo do azylu zostaje sprowadzone do absurdu - ocenił lider frakcji parlamentarnej CDU /CSU Thorsten Frei, cytowany przez agencję dpa.

- My dobrze wiemy jak to jest wykorzystywane przez Alaksandra Łukaszenkę, Władimira Putina, przez szmuglerów, przemytników ludzi, handlarzy ludzi. Jak to prawo do azylu jest wykorzystywane dokładnie wbrew istocie prawa do azylu - mówił premier.