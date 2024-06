Niebezpieczne kraje na wakacje 2024: poziomy zagrożenia

Szukając informacji, gdzie nie jechać na wakacje 2024, warto skorzystać z danych, które udostępnia na swojej stronie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort przy wsparciu polskich placówek dyplomatycznych rekomenduje, które z krajów są obciążone ryzykiem. Oczywiście MSZ nie ma żadnych prawnych możliwości zakazania wyjazdu do któregokolwiek państwa. Niemniej jednak w profilach niektórych krajów znajdują się ostrzeżenia dla podróżujących. Są cztery poziomy bezpieczeństwa, które obrazują i wskazują, gdzie nie podróżować: Reklama

Zachowaj ostrożność : poziom zagrożenia zbliżony do Polski

: poziom zagrożenia zbliżony do Polski Zachowaj szczególną ostrożność : poziom zagrożenia wyższy niż w Polsce

: poziom zagrożenia wyższy niż w Polsce MSZ odradza podróże, które nie są konieczne : poziom zagrożenia znacznie wyższy niż w Polsce, w ocenie MSZ podróż do takich państw powinna ograniczyć się do celów służbowych lub pilnych spraw rodzinnych, a cele turystyczne powinny być zaniechane

: poziom zagrożenia znacznie wyższy niż w Polsce, w ocenie MSZ podróż do takich państw powinna ograniczyć się do celów służbowych lub pilnych spraw rodzinnych, a cele turystyczne powinny być zaniechane MSZ odradza wszelkie podróże: najwyższy poziom zagrożenia. Ministerstwo odradza jakichkolwiek podróży, w tym w celach zawodowych i pilnych sprawach rodzinnych

Ostrzeżenia dla podróżujących to wskazanie, że z podróży do najbardziej niebezpiecznych krajów możemy po prostu nie wrócić lub ponieść duże straty zdrowotne lub finansowe. Przed podjęciem decyzji należy przemyśleć, czy ryzyko wyjazdu jest opłacalne.

Wszystkie niebezpieczne kraje znajdują się w Informacji dla podróżujących MSZ.

Gdzie nie jechać na wakacje? Najniebezpieczniejsze kraje świata

Listę państw, które nie są zalecane jako kierunek podróży, otwiera Afganistan. Na znacznej części jego terytorium trwa konflikt zbrojny. Regularnie dochodzi do ataków terrorystycznych, występuje też bardzo wysokie zagrożenie porwaniami, dlatego odradzana jest także podróż do stolicy Afganistanu, Kabulu.

Cudzoziemcy muszą się liczyć z częstymi kontrolami, a nawet zatrzymaniami. Niebezpieczne kraje na wakacje na liście to również część Algierii. Mowa tutaj o obszarach na południe od linii wyznaczonej przez miejscowości Beni Abbas-Adrar-El-Borma oraz terenach przy granicach z Libią, Mali, Marokiem, Mauretanią, Nigrem i Tunezją. Algieria jest państwem zagrożonym terroryzmem, w południowej i wschodniej części kraju występuje ryzyko porwań. Reklama

Gdzie nie jechać na wakacje? MSZ odradza także podróże, które nie są konieczne do prowincji Kabinda w Angoli, gdzie operują uzbrojone grupy separatystyczne. Z uwagi na trwający w Jemenie konflikt zbrojny odradza się wszelkie podróże na pogranicze saudyjsko-jemeńskie (prowincje Dżizan, Nadżran, Asir) w Arabii Saudyjskiej. To samo ostrzeżenie dotyczy rejonów przygranicznych z Irakiem. Niebezpieczne kraje na wakacje to także Armenia. W związku z napiętą sytuacją na granicy pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem odradza się podróże do prowincji Sjunik czy Tawusz.

MSZ odradza także wszelkie podróże do Karabachu. W kilku regionach oraz w okolicach pogranicza azerbejdżańsko-armeńskiego występuje duże zagrożenie związane z obecnością niewybuchów i niewypałów. Jeżeli wybieracie się do Bangladeszu, należy omijać pogranicza z Mjanmą i Indiami. Z kolei kłusownicy, bandyci oraz grupy przemytnicze od lat są zmorą Beninu. W niektórych jego częściach istnieje realne zagrożenie ataków terrorystycznych, w związku z działalnością grup powiązanych z islamskim terroryzmem. Reklama

Gdzie nie jechać na wakacje? Ministerstwo odradza także jakiekolwiek podróże na Białoruś. To ma oczywiście związek z wydarzeniami wojennymi w regionie oraz powtarzającymi się przypadki aresztowań obywateli.

Pełna lista alertów możliwa do sprawdzenia pod TYM LINKIEM .

Czy Brazylia jest bezpieczna? Problemy popularnych kierunków

Nie zawsze ostrzeżenia przed wyjazdem do danego kraju dotyczą konfliktu zbrojnego czy niebezpieczeństw związanych z atakami terrorystycznymi. Tak jest choćby w przypadku Brazylii, która zmagała się z ulewnymi deszczami i powodziami. Na terenie stanu Rio Grande do Sul odradza się wszelkie przyjazdy do regionów objętych katastrofą. Zaleca się, aby monitorować sytuację i podporządkować się poleceniom służb ratunkowych.

Kolejny problem Brazylii to ponad pół miliona przypadków dengi. Niespotykany wcześniej wzrost liczby przypadków tej choroby tropikalnej powoduje obciążenie służby zdrowia i zmniejsza dostępność miejsc w szpitalach.

Inne popularne kierunki, o których wspomina MSZ, to także Egipt. Ministerstwo odradza podróże do gubernatorstwa Synaju Północnego i na obszary znajdujące się przy granicy z Libią i Sudanem. Polscy turyści często zastanawiają się także, czy Turcja jest bezpieczna. Choć w przeważającej części regionu tak, to ministerstwo odradza podróże w regiony graniczące z Syrią i Irakiem. W kilku okręgach odbywają się operacje wojskowe i utrzymuje się zagrożenie terroryzmem. Reklama