Uczestniczący w debacie kandydaci na prezydenta zostali zapytani o to, czy są zwolennikami rozpoczęcia przez Polskę przygotowań do wprowadzenia euro. Z osób, które złożyły jasne deklaracje w tej sprawie, wszystkie były temu przeciwne.

- Nie powinniśmy dzisiaj myśleć o wprowadzeniu euro , bo na to nie ma dzisiaj przestrzeni, to jest dziś jałowa dyskusja, wywoływanie w ludziach strachów, które nie istnieją. Dziś musimy skupić się na tym, dlaczego mamy najdroższe kredyty hipoteczne w Europie - powiedział kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia.

- Oczywiście jestem przeciwny przyjęciu przez Polskę waluty euro. W polskim interesie jest to, żebyśmy mieli polskiego złotego. Jestem też zwolennikiem prawa do gotówki i bardzo się cieszę, że pan Karol (Nawrocki - red.) zmienił w tej sprawie zdanie, bo to wasz rząd ograniczał możliwości płatności gotówką - powiedział kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen.