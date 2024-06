O zbliżającej się do naszego kraju chmurze drobnego piasku z Afryki Północnej informowało w czwartek Centrum Modelowania Meteorologicznego. Już w piątek niebo może z tego powodu zmienić kolor.

Pył znad Sahary leci do Polski

"Saharyjski pył już w drodze do Polski . Dziś po południu i jutro, wg prognozy numerycznej od Barcelona Dust Regional Center możemy spodziewać się jego odwiedzin" - pisali w czwartek eksperci z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW .

Jeśli symulacje się potwierdzą, to do wieczora pył saharyjski może być dostrzegalny na terenie całej Polski . Największe jego stężenie ma jednak występować w południowej połowie kraju.

Chmura drobnego pyłu znad Sahary będzie się przemieszczać nad naszym niebem również w weekend. Najnowsze symulacje wskazują, że w sobotę chmura będzie się stopniowo przemieszczać na wschód. Do wieczora pył może utrzymywać się we wschodniej i południowej części Polski.

Pył saharyjski: Czy trzeba się go bać?