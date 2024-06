"Fala upałów zakłóciła normalne życie". Lekarze leczą tysiące ofiar

Upały w Pakistanie. Są ofiary śmiertelne

Pakistan bardziej narażony niż inne kraje. Temperatura bliska 50 st. C.

To właśnie we wtorek w prowincji Sindh, w której znajduje się Karaczi, temperatura osiągnęła 47 st. C. Władze zaapelowały do obywateli, aby ci nie wychodzili z domu, unikali zbędnych podróży i pili dużo wody.