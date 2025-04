- Przyznaję, to nie jest prosty temat. Homoseksualiści byli, są i będą, natomiast nasza cywilizacja opiera się o mężczyznę i kobietę. To my prokreujemy, to my rodzimy, to my wychowujemy (...) O ile mam szacunek dla wszystkich ludzi, ale nie zgadzam się na afirmowanie jednej postawy, że jeżeli ktoś jest inny, to ja mam kłaść się przed nim i podziwiać go za to. Odnoszę wrażenie, że ostatnie lata tak w Polsce wyglądały - przekonywał.