Europoseł ostro o rządzących. "Wykorzystują służby do niszczenia opozycji"

Marcin Romanowski uciekł na Węgry. Michał Dworczyk: Mamy co czynienia z gangiem Olsena

Deputowany do Parlamentu Europejskiego został zapytany, czy ucieczka Marcina Romanowskiego na Węgry nie jest dla PiS poważnym problemem politycznym. - Marcin Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech i warto podkreślić, że jest to pierwszy raz po 1989 roku , że obywatel Polski otrzymuje taki status - powiedział.

- Więc albo mamy do czynienia z gangiem Olsena w Ministerstwie Sprawiedliwości i prokuraturze, albo są to ludzie, którzy świadomie łamią prawo i interesie politycznym - stwierdził. - Jesteśmy państwem, w którym część wymiaru sprawiedliwości jest politycznie wykorzystywana przez Platformę Obywatelską do niszczenia opozycji i osób niewygodnych dla tego rządu - uznał.

Pytany o to, czy Prawo i Sprawiedliwość po ewentualnym dojściu do władzy będzie próbowała ścigać polityków obecnej koalicji i "wsadzać ich do więzień", Michał Dworczyk powiedział, że jeśli PiS wygra wybory, to "powstrzyma to szaleństwo". - Tu nie trzeba się straszyć, kto kogo wsadzi do więzienia. (...) Jeśli ktoś łamie prawo, musi się liczyć z tego konsekwencjami - oznajmił.