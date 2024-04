Sejm. Przerywanie ciąży. Aktywistki nie zostały wpuszczone na galerię

- Dostałyśmy przepustki bez możliwości wstępu na galerię. Mówię o 40 osobach, które przyjechały z całej Polski (...), które nie wejdą na galerię i nie będą przysłuchiwały się debacie, bo marszałek Hołownia uznał, że nam się to nie należy - mówiła Lempart, nadmieniając przy tym, że w szczególności będzie to ona, ale i inne osoby, które nie będą mogły słuchać debaty.

- Pytam, co jeszcze się musi wydarzyć, żeby ktoś zareagował. Pytam Donalda Tuska , co jeszcze musi zrobić ten człowiek (Szymon Hołownia - red.) poza tym, że wykluczył aktywistki zajmujące się aborcją i kobiety, które protestowały i dzięki którym wygraliście wybory, z patrzenia na debatę w Sejmie - kontynuowała Lempart.

Dopytywana przez dziennikarzy na sejmowym korytarzu o to, co się stanie, jeśli jakaś kobieta umrze z powodu braku dostępu do zabiegu usuwania ciąży, Marta Lempart wskazała na polityków. - Jeżeli ktoś umrze, to będzie to oczywiście na rękach Hołowni i Tuska, ponieważ to Donald Tusk stworzył tego potwora, milcząc przez pięć miesięcy, kiedy Hołownia toczył walkę całą kampanię proaborcyjną, nadużywał władzy, kłamał, manipulował - mówiła aktywistka.