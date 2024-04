Abp Galbas wygłosił kazanie w związku z uroczystością Zwiastowania Pańskiego. Jak przekazano w informacji przedstawicieli archidiecezji katowickiej, mówił m.in. o "szaleństwie bożej miłości" do człowieka, która pchnęła go do stania się człowiekiem dla zbawienia ludzi, podczas gdy w tamtych czasach wierzono, że Bóg jest zdystansowany od człowieka.

Metropolita katowicki przekonywał, że realizacja pragnienia Boga, aby być blisko człowieka, powinna zachęca do odpowiedzi Bogu w ten sam sposób - aby być blisko niego, w zjednoczeniu z nim. - Stanie się to wtedy, gdy przyjmiemy i wypełnimy jego wolę w odniesieniu do naszego życia - podkreślił hierarcha, wskazując za przykład tej postawy życie Chrystusa. Reklama

Abp Galbas: Droga do pełnienia woli Bożej jest prosta

Abp Galbas mówił, że człowiek często znajduje się w sytuacjach, w których jego pozycja wydaje się stracona. - Bóg mówi wtedy: zaufaj mi, powiedz: bądź wola twoja, powiedz: fiat. (...) Droga do pełnienia woli Bożej jest prosta, stosowana i proponowana przez Kościół od wieków. Składa się z trzech elementów: unikaj trwania w grzechu, trzymaj się łaski Bożej i bądź posłuszny nauce Kościoła - wymienił.

Wyjaśnił, że unikanie trwania w grzechu oznacza wyzbycie się wszystkiego, co składa się na "nieuczciwe i zepsute życie", co prowadzi "do religijnej letniości i obojętności wobec bliźnich". - Trzeba odrzucić to wszystko, co św. Paweł nazywa uczynkami zrodzonymi z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwą pogoń za zaszczytami, niezgody, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne - wyliczył.

Dodał, że wypełniać wolę Bożą, to także trzymać się łaski Bożej. - Katechizm Kościoła powie: jednocząc się z Chrystusem, możemy stać się z nim jednym duchem, a przez to pełnić jego wolę - w ten sposób będzie ona urzeczywistniać się doskonale, zarówno na ziemi, jak i w niebie - powiedział. Reklama

- Słuchając i będąc posłusznym Kościołowi, możemy mieć pewność, że idziemy właściwą drogą, nawet jeśli sami pasterze Kościoła są ludźmi grzesznymi i omylnymi, nawet jeśli po ludzku patrząc, podejmują błędne decyzje. Jednak Bóg także z tych błędów wyprowadzi dobro i da nam tyle siły i światła, by wszystko ostatecznie przyczyniło się do naszej świętości - przekonywał.

"Przede wszystkim dziękuję matkom"

Abp Galbas zaznaczył, że uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest "dniem świętości życia". - Najczęściej kojarzymy to określenie z podjęciem adopcji dziecka poczętego, czyli z tym szlachetnym protestem przeciwko grzechowi i złu tak zwanej aborcji. Dziś głos w obronie poczętego życia znów musi być podnoszony wyraźnie - wezwał hierarcha.

- Kościół naucza niezmiennie, że życie ludzkie zaczyna się przy poczęciu i od poczęcia ma pełną wartość i godność tak samo, jak życie w każdym innym momencie, aż do naturalnej śmierci. Podlega też takiej samej ochronie i w pierwszym tygodniu i w 11. i w 12. i w każdym, aż po ostatni - podkreślił. Reklama

- Bardzo dziękuję wszystkim, którzy to rozumieją i którzy tak postępują. Przede wszystkim dziękuję matkom. Rozumiem też tych rodziców poczętego już dziecka, dla których informacja o poczęciu jest trudna do przyjęcia, są nią zszokowani, zaskoczeni, nieprzygotowani - więcej: nie chcą tego dziecka. Tak się zdarza i nie świadczy to o okrucieństwie tych ludzi - przyznał.

Uściślił, że zwykle świadczy to o ich bezradności: poczuciu, że życie ich przerosło. - Niech jednak nigdy rozwiązaniem nie będzie tzw. aborcja. Państwo, z pomocą innych instytucji, w tym Kościoła, musi wtedy tym rodzicom konkretnie pomóc, musi podjąć trud zapewnienia im potrzebnej pomocy i wsparcia, a dziecku - dobry dom i dobre życie. To w XXI wieku jest możliwe - ocenił abp Galbas.

Abp Galbas: Czemu prawa kobiet mają być ważniejsze?

- Tak, prawa kobiet są ważne, ale czemu mają być ważniejsze, niż prawa dzieci? Jedne i drugie można i trzeba pogodzić - zaakcentował.

- Niech naszym wkładem w świętość życia będzie także szczere pragnienie: by prowadzić na co dzień święte życie, czyli życie w otwartości i posłuszeństwie woli Bożej, by przeżywać każdy dzień w zjednoczeniu z tym, który jest święty, który jest źródłem naszej świętości - zasugerował metropolita katowicki. Reklama

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!