Podczas wznowionego przesłuchania przewodniczący Dariusz Joński wrócił do ujawnionego maila między Michałem Dworczykiem a Pawłem Jabłońskim. Ówczesny wiceminister spraw zagranicznych miał udzielić szefowi KPRM rady dot. "uchylenia decyzji ws. wyborów kopertowych".

- Według mojej wiedzy pan premier Morawiecki nie był informowany przez pana Sasina o jakiś problemach czy wątpliwościach z tym związanych. Zresztą byłoby to dziwne, gdyby pan Sasin radził się pana Morawieckiego, w jakim zakresie poczta powinna realizować jakie działania - ocenił Dworczyk.

Były szef KPRM odsłonił także kulisy polityki w rządzie Mateusza Morawieckiego. - Nie ma w Polsce możliwości, że premier bierze telefon i dzwoni do ministra, po czym mówi: "masz zrobić to i to, bo ja jestem premierem i ci każe" - przekonywał poseł PiS.