Wybory korespondencyjne. "Odtajnione dokumenty mogą być przytaczane na obradach"

Joński poinformował PAP, że w piśmie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformowano również Komisję, że w posiadaniu KPRM znajdują się materiały niejawne o klauzulach "poufne" oraz "tajne" przekazane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu, kierowane do Szefa KPRM i Prezesa Rady Ministrów, związane z przedmiotem prac Komisji. W związku z tym Komisja zdecydowała o wystąpieniu do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu o przekazanie i zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą tajności "tajne".

Prawnik, dr Tomasz Szewc z Politechniki Śląskiej przekazał PAP, że "dokumenty odtajnione mogą być przytaczane w jawnej części obrad komisji ". - Istotą bowiem utajnienia dokumentów jest ograniczenie dostępu do nich tylko osobom uprawnionym do dostępu do informacji niejawnych lub tajemnicy przedsiębiorstwa, bo ta ostatnia nie stanowi informacji niejawnej w ustawowym rozumieniu - tłumaczył. - Zdolność dostępu do informacji niejawnych sprawdzają służby specjalne i wydają tzw. poświadczenia bezpieczeństwa - dodał.

Ekspert Fundacji im. S. Batorego Krzysztof Izdebski powiedział, że "komisja może zapoznać się z każdymi dokumentami, również niejawnymi np. w siedzibie organu". - Jeżeli mamy do czynienia z dokumentami niejawnymi w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, czyli takimi, które są oznaczone klauzulami poufności, to właściwym do ich odtajnienia uprawniony jest ten organ, które uznał, że jest to informacja niejawna - wyjaśnił. Powiedział, że "po zdjęciu klauzuli komisja może mówić o nich na publicznych posiedzeniach, mogą być opublikowane, gdyby zaszła taka potrzeba". - Jeśli nie zapadnie decyzja o odtajnieniu nie oznacza to, że członkowie komisji nie będą mogli zapoznać się z dokumentami. Nie mogą ich jednak przytaczać na otwartych posiedzeniach - dodał.